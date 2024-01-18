Токаев и премьер-министр Италии сделали совместное заявление

11. Подтверждаем стремление двух стран к созданию прочной и перспективной основы для сотрудничества между Европейским Союзом и Центральной Азией, а также к укреплению регионального диалога в Центральной Азии, который является ключом к процветанию, стабильности и устойчивому развитию. Отмечаем важность проведения в 2024 году встречи в формате «ЦА+Италия» в городе Рим, а в 2025 году — в Казахстане.