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Полиция в Башкирии выяснит, кто призывает к новым несогласованным митингам

УФА, 18 янв — РИА Новости. Башкирские полицейские устанавливают лиц, призывавших жителей Уфы и других городов региона к участию в несогласованных массовых митингах в пятницу, сообщила пресс-служба МВД по республике.
Источник: © РИА Новости

«В настоящее время МВД по Республике Башкортостан проводит проверочные мероприятия для установления лиц, осуществляющих призывы к участию в несогласованном массовом мероприятии, и привлечению их к ответственности», — говорится в релизе.

Полиция призвала граждан региона не поддаваться на провокации и предупредила, что за призывы и участие в таких мероприятиях законом предусмотрена ответственность.

Массовые беспорядки произошли в январе перед зданием Баймакского районного суда, где оглашали приговор Фаилю Алчинову*, получившему 4 года лишения свободы за возбуждение ненависти по национальному признаку. По данным следствия, мужчина на сходе граждан в селе Ишмурзино оскорбил лиц иной нацмональности. Росфинмониторинг добавил Алчинова* в список террористов-экстремистов за участие в запрещенной в Башкирии экстремистской организации «Башкорт»**. СК завел уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках и применения насилия в отношении представителя власти. В настоящее время 8 участников беспорядков в Баймаке арестованы на срок от 10 до 14 суток.

* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.

** Экстремистская организация, запрещенная в России.