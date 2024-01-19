Полиция в Башкирии выяснит, кто призывает к новым несогласованным митингам

Массовые беспорядки произошли в январе перед зданием Баймакского районного суда, где оглашали приговор Фаилю Алчинову*, получившему 4 года лишения свободы за возбуждение ненависти по национальному признаку. По данным следствия, мужчина на сходе граждан в селе Ишмурзино оскорбил лиц иной нацмональности. Росфинмониторинг добавил Алчинова* в список террористов-экстремистов за участие в запрещенной в Башкирии экстремистской организации «Башкорт»**. СК завел уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках и применения насилия в отношении представителя власти. В настоящее время 8 участников беспорядков в Баймаке арестованы на срок от 10 до 14 суток.