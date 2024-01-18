Нетаньяху отверг создание палестинского государства в любом послевоенном сценарии

16 января Биньямин Нетаньяху заявил в эфире телеканала Channel12, что ожидает продолжения войны в секторе Газа до 2025 года. 15 января глава Минобороны Израиля Йоав Галлант сообщал, что «интенсивная фаза» наземной операции на севере сектора Газа завершена, вскоре она завершится и в района Хан-Юнис на юге сектора. В тот же день координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США ведут переговоры с правительством Израиля о переходе к менее интенсивным операциям в секторе Газа, однако не требуют от Тель-Авива полного прекращения борьбы с «Хамасом».