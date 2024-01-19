Пентагон заявил, что не знает дату возвращения Остина к очной работе

«У меня нет конкретной даты, когда он вернется в Пентагон. Мы желаем ему скорейшего выздоровления, и я уверена, что он хочет вернуться как можно скорее», — сказала она в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Представитель оборонного ведомства также не смогла обозначить, когда Остин сможет появиться в Конгрессе США, чтобы ответить на вопросы, которые есть у законодателей в связи с его госпитализацией. «Мы всегда на связи с нашими партнерами в Конгрессе. Однако в настоящий момент мне нечего сообщить касательно каких-либо планов», — сказала Сингх.
Остин вечером 1 января был госпитализирован в центр Уолтера Рида, а 2 января некоторые его полномочия были переданы его заместителю Кэтлин Хикс. В опубликованном 9 января заявлении медицинского центра говорилось, что специалисты в декабре 2023 года диагностировали у министра обороны рак простаты, 1 января его госпитализировали из-за возникших осложнений и прооперировали. Специалисты сообщали, что ожидают полного восстановления Остина, но отметили, что это может быть долгим процессом. 15 января пресс-служба Пентагона информировала о его выписке из больницы.
Члены Конгресса США потребовали от Остина пояснить, почему Пентагон не уведомил своевременно общественность и власти о его госпитализации. Аппарат генерального инспектора американского военного ведомства в свою очередь сообщил, что начнет проверку обстоятельств госпитализации министра обороны США в январе.