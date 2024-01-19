В «Ансар Аллах» гарантировали безопасность судам РФ и КНР в Красном море

«В “Ансар Аллах” не преследуют цель захватить или потопить то или иное морское судно. Наша задача — повысить экономические издержки для еврейского государства, чтобы прекратить бойню в Газе. Если бы экипажи кораблей, которые попали под наш огонь, не игнорировали наши предупредительные сигналы и изменили свое направление, можно было бы избежать дальнейшей эскалации, которую вызвала американская сторона в интересах защиты Израиля», — отметил он.