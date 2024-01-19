Чиновникам Татарстана посоветовали учить узбекский язык

«Сделать с этим ничего нельзя. Адаптируйтесь к происходящему. Хуже всего инвестиционно привлекательным регионам, у них это главный барьер в развитии», — сказала она, выступая в Казани на заседании Агентства инвестиционного развития (АИР) республики.



Госпожа Зубаревич пояснила, что это связано с особенностями демографической структуры населения страны. «На рынок труда выходят в 20 лет, это крошечное поколение. Их на треть меньше тех, чем кому сейчас 35−38. Бабы больше не нарожают. Вам нужна рабочая сила, но ее нет», — указала эксперт.



Экономист предложила чиновникам «посмотреть на Узбекистан». «Устройте там какой-то не шоу-рум, они этих слов не знают, но какой-то там чес. Лучше Узбекистан, чем Таджикистан. По качеству рабочей силы», — сказала госпожа Зубаревич. При этом она предупредила, что вырастут социальные расходы, поскольку иностранцы приедут со своими семьями.



«Короче, рабочей силы в России не найдете. На Кавказ вам ехать не стоит — эти люди к станку не встанут. А у узбеков получилось несколько сборочных производств, в том числе корейских. И это сработало в Ферганской долине, под Ташкентом. Поэтому учите узбекский, вам легко», — обратилась экономист к чиновникам Татарстана.



Кирилл Антонов, «Ъ-Казань».