Палата представителей США приняла резолюцию по предотвращению шатдауна

Спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон и лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер ранее достигли соглашения о финансировании работы правительства в размере 1,66 триллиона долларов на весь 2024 финансовый год, который начался в США с октября 2023 года. Тем не менее у конгрессменов в Капитолии не хватило времени, чтобы принять комплексный бюджет до наступления шатдауна, из-за чего законодателям и пришлось вновь пойти на временную резолюцию, которая стала уже третьей с начала текущего финансового года.