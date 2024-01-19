В американском штате отказались исключать Трампа из праймериз

«Решение Вашингтона отражает аналогичные решения более десятка федеральных судов, а также судов штатов Мичиган, Миннесота и Орегон», — отметил он.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп лидирует среди всех претендентов на предварительных выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова. По данным телеканала NBC, за политика выразили готовность проголосовать около половины избирателей.
За второе место борются губернатор Флориды Рон Десантис и бывший постпред США при ООН Никки Хейли. По словам самого Трампа, он горд результатами голосования.
При этом в конце прошлого года действующий глава Белого дома Джо Байден заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах несет множество угроз США. Нынешний президент считает, что политик в первую очередь угрожает американской демократии.