В американском штате отказались исключать Трампа из праймериз

Суд штата Вашингтон не стал исключать экс-президента США Дональда Трампа из процедуры по определению кандидата от республиканцев на будущих выборах. Об этом рассказал представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чунг, передает РИА Новости.