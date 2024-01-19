Токаев: Совсем скоро в Казахстане начнутся важнейшие кардинальные реформы

«В прошлом году мы зафиксировали экономический рост на уровне 5,1%, что почти в два раза превышает прогнозируемый мировой показатель. В среднесрочной перспективе мы ставим перед собой стратегическую цель добиться роста в 6−7%, что позволит нам вдвое увеличить объем экономики к 2029 году. Это требует проведения масштабных реформ», — подчеркнул глава государства.