Кириенко сменил Блажчука в правительстве Омской области

В руководящий состав ведомства вливается Виталий Кириенко.
«Назначить Кириенко Виталия Владимировича заместителем Министра региональной политики и массовых коммуникаций Омской области — начальником управления по работе с органами местного управления и взаимодействию с институтами гражданского общества Министерства региональной политики и массовых коммуникаций Омской области 19 января 2024 года сроком на один год, установив испытательный срок на три месяца», — обозначено в нормативном акте.
Отметим, на текущий момент Кириенко указан заместителем начальника управления по работе с органами местного самоуправления и взаимодействию с институтами гражданского общества, руководителем отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления, тогда как руководителем названного управления обозначен Эдуард Блажчук.
Стоит напомнить, что в настоящий момент на антикоррупционной экспертизе находится проект указа губернатора о переименовании Министерства региональной политики и массовых коммуникаций Омской области в Министерство внутренней политики. При этом ни о каких штатных преобразованиях речи в документе не идет.