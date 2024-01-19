Кириенко сменил Блажчука в правительстве Омской области

«Назначить Кириенко Виталия Владимировича заместителем Министра региональной политики и массовых коммуникаций Омской области — начальником управления по работе с органами местного управления и взаимодействию с институтами гражданского общества Министерства региональной политики и массовых коммуникаций Омской области 19 января 2024 года сроком на один год, установив испытательный срок на три месяца», — обозначено в нормативном акте.