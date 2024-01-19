КНДР провела испытание подводной системы ядерного оружия

КНДР уже проводила испытания системы «Хэиль» и «Хэиль-2» в прошлом году. Согласно сообщению государственных СМИ, это «секретное оружие» — ядерный беспилотный подводный аппарат «Хэиль» («Цунами». — Прим. ред.), который разрабатывался с 2012 года, и прошел больше 50 испытаний за последние два года, 29 из которых проводились под личным руководством лидера страны Ким Чен Ына.