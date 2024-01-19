КНДР провела испытание подводной системы ядерного оружия

Как отмечается, американский атомный авианосец «Карл Винсон», крейсер «Принстон» с многофункциональной боевой системой Aegis, корабли ВМС «отрядов самообороны» Японии и ВМС Республики Корея проводили объединенные военно-морские учения вокруг острова Чечжу с 15 января.
«Учения серьезно угрожали нашей безопасности. В ответ на это Институт систем подводных вооружений при Академии национальной обороны КНДР провел в акватории Японского моря испытание системы подводного ядерного оружия “Хэиль-5−23”, которая находится в разработке», — говорится в заявлении.
Северокорейские военные осудили «безрассудное деяние США и их сателлитов» и предупредили о катастрофических последствиях.
«Вооруженные силы КНДР ни в коем случае не будут допускать безрассудную военно-конфронтационную истерику, но будут надежно защищать безопасность государства и мир в регионе путем ответственного применения сил сдерживания», — заключило министерство.
КНДР уже проводила испытания системы «Хэиль» и «Хэиль-2» в прошлом году. Согласно сообщению государственных СМИ, это «секретное оружие» — ядерный беспилотный подводный аппарат «Хэиль» («Цунами». — Прим. ред.), который разрабатывался с 2012 года, и прошел больше 50 испытаний за последние два года, 29 из которых проводились под личным руководством лидера страны Ким Чен Ына.