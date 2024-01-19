В Германии усомнились в будущем вступлении Украины в НАТО

По его словам, в Североатлантическом альянсе обязательно найдутся недовольные. «Даже если большинство из нас тут согласится, что это хорошая идея — привести Украину в НАТО, я боюсь, что будет один, два, три члена из более, чем 30 членов НАТО, которые скажут: “Ай-яй-яй, нет-нет, возможно, еще нет”», — сказал он.