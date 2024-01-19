Посол рассказал об интересах Южной Кореи по отношению к России

Ранее Южная Корея нарастила производство оружия из-за поставок Запада на Украину. США и их союзники отправили Украине большую часть своих запасов артиллерии и боеприпасов, однако быстро осознали, что их военная промышленность плохо подготовлена ​​к быстрому восполнению арсенала. Именно здесь на помощь пришла Южная Корея, где продажи оружия выросли более чем вдвое в 2022 году.