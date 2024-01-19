Глава Черлака Павликов лишился своей должности в связи с утратой доверия

Суд по требованию прокуратуры освободил главу Черлакского городского поселения Виталия Павликова освободил от занимаемой должности в связи с утратой доверия за нарушение антикоррупционного законодательства.
По информации прокуратуры, в 2021—2022 годах Павликов заключил с дядей-предпринимателем несколько контрактов на обустройству контейнерных площадок для сбора мусора. При этом чиновник не уведомил о возникшем конфликте интересов, не попытался его ни урегулировать, ни предотвратить.
Надзорное ведомство направило в Совет поселения представление о досрочном прекращении полномочий чиновника в связи с утратой доверия. Однако депутаты совета проигнорировали акт и досрочно прекратили полномочия Павликова без учета выявленных нарушений закона.
— Поскольку представление фактически оставлено без рассмотрения, прокурор района направил в суд исковое заявление о признании главы Черлакского городского поселения прекратившим досрочно полномочия по причине нарушения законодательства о противодействии коррупции, — отметили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Суды первой и второй инстанций отказали в прокуратуре в удовлетворении иска. Однако прокурор Омской области смог обжаловать вынесенные решения в кассационном порядке.
Восьмой кассационный суд отменил прежние решения судов и удовлетворил требования надзорного ведоства о прекращении полномочий главы Черлака в связи с утратой доверия за нарушения антикоррупционного законодательства.