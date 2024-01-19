Глава Черлака Павликов лишился своей должности в связи с утратой доверия

По информации прокуратуры, в 2021—2022 годах Павликов заключил с дядей-предпринимателем несколько контрактов на обустройству контейнерных площадок для сбора мусора. При этом чиновник не уведомил о возникшем конфликте интересов, не попытался его ни урегулировать, ни предотвратить.