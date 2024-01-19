Мадуро назвал президента Аргентины Милея нацистом за его речь в Давосе

Как сказал он в эфире телеканала Venezolana de Television, аргентинцы «должны быть опечалены, пристыжены и возмущены ошибкой», которую глава государства допустил на саммите.
«Это неправда, что он либерал, либертарианец. Нацист и маккартист», — отметил Мадуро.
Ранее, выступая на саммите, Милей заявил, что западным странам, построившим свое благосостояние за счет свободного предпринимательства, угрожают продолжающиеся распространяться идеи коллективизма и социализма, которые в итоге приводят государства к бедности.
«Единственным инструментом, который может покончить с голодом и нищетой», по мнению лидера Аргентины, является свободный рыночный капитализм.