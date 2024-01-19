В Астане началось совместное заседание палат парламента

АСТАНА, 19 янв — Sputnik. Совместное заседание палат парламента Казахстана началось в Астане.
По данным пресс-службы мажилиса, сегодня на повестке один вопрос: «О предложении президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева о направлении миротворческого контингента Вооруженных Сил Республики Казахстан для участия в миссиях Организации Объединенных Наций».
Речь идет о о направлении миротворческого контингента Вооруженных Сил Республики Казахстан (рота резерва, штабные офицеры, военные наблюдатели и специализированные подразделения) в количестве до 430 человек для участия в миссиях ООН:
- «Силы ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах» (UNDOF, Сирия — Израиль);
- «Орган ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия» (UNTSO, Палестина — Израиль);
- «Миссия ООН в Республике Южный Судан» (UNMISS, Южный Судан);
- «Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьее» (UNISFA, Судан).
Распоряжение о созыве совместного заседания палат издал в начале недели спикер мажилиса Ерлан Кошанов.