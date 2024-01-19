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ООН выдала Казахстану мандат на самостоятельную миротворческую миссию

Министр обороны Руслан Жаксылыков на совместном заседании палат парламента сообщил, что ООН выдала Казахстану мандат на самостоятельную миротворческую миссию, передает Zakon.kz.

Это случилось впервые.

«На сегодня впервые мы добились того что ООН дала нам самостоятельную миссию, мы пойдем выполнять под нашим флагом. В первую очередь это патрулирование районов, выполнение комендантской службы, рота будет в резерве».

Личный состав уже готов и получил положительную оценку ООН.

«Вся наша деятельность лицензирована».

Руслан Жаксылыков

Основная задача казахстанских войск — нахождение в резерве, несение комендантской службы, в случае необходимости — разминирование местности, охрана объектов ООН.

Министр внес предложение о направлении миротворческого контингента Вооруженных Сил Республики Казахстан (рота резерва, штабные офицеры, военные наблюдатели и специализированные подразделения) в количестве до 430 человек для участия в миссиях ООН:

«Силы ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах» (UNDOF, Сирия — Израиль); «Орган ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия» (UNTSO, Палестина — Израиль); «Миссия ООН в Республике Южный Судан» (UNMISS, Южный Судан); «Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьее» (UNISFA, Судан).

Миротворческая миссия ООН в Конго, которая помогала в борьбе с повстанцами более двух десятилетий, прежде чем правительство Конго попросило ее покинуть страну, завершит свой вывод из этой центральноафриканской страны к концу 2024 года.

ООН