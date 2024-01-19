ООН выдала Казахстану мандат на самостоятельную миротворческую миссию

Это случилось впервые.
«На сегодня впервые мы добились того что ООН дала нам самостоятельную миссию, мы пойдем выполнять под нашим флагом. В первую очередь это патрулирование районов, выполнение комендантской службы, рота будет в резерве».
Личный состав уже готов и получил положительную оценку ООН.
«Вся наша деятельность лицензирована».
Основная задача казахстанских войск — нахождение в резерве, несение комендантской службы, в случае необходимости — разминирование местности, охрана объектов ООН.
Министр внес предложение о направлении миротворческого контингента Вооруженных Сил Республики Казахстан (рота резерва, штабные офицеры, военные наблюдатели и специализированные подразделения) в количестве до 430 человек для участия в миссиях ООН:
«Силы ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах» (UNDOF, Сирия — Израиль); «Орган ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия» (UNTSO, Палестина — Израиль); «Миссия ООН в Республике Южный Судан» (UNMISS, Южный Судан); «Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьее» (UNISFA, Судан).
Миротворческая миссия ООН в Конго, которая помогала в борьбе с повстанцами более двух десятилетий, прежде чем правительство Конго попросило ее покинуть страну, завершит свой вывод из этой центральноафриканской страны к концу 2024 года.