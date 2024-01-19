МВД: Беларусь не будет «торговать» своим гражданством ради инвестиций

Однако в любом случае действуют определенные требования, например, по знанию языка, конституции и белорусского законодательства Беларуси. Также существуют требования к законным источникам для существования на территории страны, по цензу оседлости, который в Беларуси составляет пять лет, а также по интеграции в общество — в том числе по законопослушному образу жизни.