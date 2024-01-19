МВД: Беларусь не будет «торговать» своим гражданством ради инвестиций

МИНСК, 19 янв — Sputnik. Беларусь не будет «торговать» своим гражданством ради инвестиций в экономику страны, заявил руководитель департамента по гражданству и миграции МВД республики Алексей Бегун.
«Для получения гражданства даже принципа такого не существует. Для получения вида на жительство — да. Это стадия, которая идет до гражданства. Если ты инвестировал в экономику Республики Беларусь 150 тысяч евро, ты можешь получить соответствующий вид на жительство», — сказал Бегун в эфире телеканала ОНТ.
Так, по его словам, каждый год белорусская сторона выдает три-четыре разрешения на ПМЖ инвесторам. Начальник департамента пояснил, что речь идет о тех инвесторах, которые вкладывают средства в конкретные белорусские предприятия и хотят получить разрешение на постоянное проживание в стране.
«Но торговать гражданством ради инвестиций или ради того, что он сегодня положил эти инвестиции, а завтра их забрал… Этот вопрос даже не обсуждается», — заявил Бегун.
При этом он добавил, что «гражданство надо заработать, а не купить».
Вместе с тем, по его словам, многие государства действуют несколько по иному принципу, однако гражданство Беларуси является «устойчивым и строгим институтом».
Процедура получения гражданства
Бегун рассказал, что в стране существуют разные процедуры получения гражданства.
Однако в любом случае действуют определенные требования, например, по знанию языка, конституции и белорусского законодательства Беларуси. Также существуют требования к законным источникам для существования на территории страны, по цензу оседлости, который в Беларуси составляет пять лет, а также по интеграции в общество — в том числе по законопослушному образу жизни.
То есть человек, по его словам, должен «заслужить гражданство Республики Беларусь».
При этом Бегун добавил, что такой человек в случае необходимости должен пойти служить народу Беларуси и защищать страну.