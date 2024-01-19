В Башкирии защитят трудовые права предпенсионеров

Законопроект направлен на защиту работников предпенсионного возраста. По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, в трудовом кодексе определен перечень лиц, которым отдается предпочтение — при равной производительности труда и квалификации — в сохранении рабочего места при сокращении численности или штата работников предприятия. Законопроектом предлагается включить в этот перечень и граждан, которым до назначения пенсии по старости осталось не более пяти лет.
Спикер парламента подчеркнул, что люди предпенсионного возраста, попавшие под сокращение, имеют меньше шансов устроиться на новую работу, а предусмотренная законом возможность досрочного назначения пенсии распространяется только на тех граждан, которым до наступления соответствующего возраста осталось не более двух лет.
Константин Толкачев добавил, что закон позволит обеспечить социальную поддержку пожилых людей и улучшить качество жизни предпенсионеров.