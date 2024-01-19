В Башкирии защитят трудовые права предпенсионеров

Законопроект направлен на защиту работников предпенсионного возраста. По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, в трудовом кодексе определен перечень лиц, которым отдается предпочтение — при равной производительности труда и квалификации — в сохранении рабочего места при сокращении численности или штата работников предприятия. Законопроектом предлагается включить в этот перечень и граждан, которым до назначения пенсии по старости осталось не более пяти лет.