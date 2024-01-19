Итоги развития регионов Сибири в 2023 году обсудили на заседании Совета при полпреде Президента в СФО

Участие в заседании принял Председатель Правительства Иркутской области Константин Зайцев.
Было отмечено, что Иркутская область, Красноярский край и Новосибирская область стали лидерами по итогам 2023 года по жилищному строительству. В минувшем году в сибирских регионах введено в эксплуатацию более 9,6 млн квадратных метров нового жилья. Анатолий Серышев сообщил, что по этому показателю темпы роста опережают средние по стране значения. Положительная оценка дана и общей ситуации в экономике регионов СФО. Рост собственных доходов в бюджеты в целом по округу составил более 9%.
Сохранение объема производства в обрабатывающей промышленности, поступательной динамики в пищевой и фармацевтической отраслях, машиностроении и энергетике — одни из значимых результатов, достигнутых в минувшем году в регионах Сибирского федерального округа. Анатолий Серышев подчеркнул: успешно решаются вопросы кадрового обеспечения стабильно работающих предприятий оборонно-промышленного комплекса.
«Адресная работа с гражданами, совершенствование системы поддержки уязвимых групп населения остается несомненным приоритетом, которому необходимо следовать в наступившем году. Особое внимание следует уделить поддержке семей с детьми — указом Президента Российской Федерации 2024 год объявлен Годом семьи», — сказал Анатолий Серышев.
Еще одна важная тема в повестке Совета — поддержка участников специальной военной операции и их семей. По словам полномочного представителя, в регионах округа сформирована система адресной поддержки, открыты филиалы Государственного фонда «Защитники Отечества». Высоко отмечен вклад сибиряков в налаживание мирной жизни на подшефных территориях в новых регионах России.
В рамках заседания Совета были озвучены вопросы всесторонней поддержки аграриев в текущем году и реализации национальных проектов. Благодаря им в СФО построено и модернизировано более 300 социальных объектов, отремонтировано 2,5 тысячи километров дорог, благоустроено почти 1,5 тысячи дворов и общественных пространств, из аварийного жилья переселено 37 тысяч человек, сообщает пресс-служба Правительства Приангарья.
Председатель Правительства Иркутской области Константин Зайцев, комментируя итоги работы Совета, отметил, что в Приангарье в минувшем году сохраняются положительные тенденции по ряду макроэкономических показателей. По предварительным данным, объем валового продукта (ВРП) в 2023 году ожидается на уровне 2 231,0 млрд рублей (101,7% в сопоставимых ценах). Индекс промышленного производства ожидается в объеме 100,3% к уровню 2022 года. Среди регионов СФО Иркутская область занимает второе место по объему инвестиций, уступая только Красноярскому краю.
«Ожидаемый объем инвестиций в 2023 году составляет 922,2 млрд рублей — 104,6% к уровню 2022 года. Это говорит о том, что в Иркутской области продолжается реализация крупных инвестиционных проектов, находящихся в активной стадии».
Он также добавил, что по-прежнему сохраняется стабильность на рынке труда (уровень регистрируемой безработицы — 0,6%), отмечена положительная динамика денежных доходов населения. За 9 месяцев 2023 года в регионе среднедушевой денежных доход населения составил 37 235,5 рубля, что на 14% больше значения за аналогичный период 2022 года (32675 рублей). По предварительным данным, среднемесячная зарплата работников Иркутской области за январь-октябрь прошлого года составила 70691,3 рубля, что на 14,5% выше, чем за аналогичный период 2022 года.