Итоги развития регионов Сибири в 2023 году обсудили на заседании Совета при полпреде Президента в СФО

Было отмечено, что Иркутская область, Красноярский край и Новосибирская область стали лидерами по итогам 2023 года по жилищному строительству. В минувшем году в сибирских регионах введено в эксплуатацию более 9,6 млн квадратных метров нового жилья. Анатолий Серышев сообщил, что по этому показателю темпы роста опережают средние по стране значения. Положительная оценка дана и общей ситуации в экономике регионов СФО. Рост собственных доходов в бюджеты в целом по округу составил более 9%.