Трамп рассказал о хороших отношениях с Путиным и напомнил о ядерной войне

И Трамп, и нынешний президент США Джо Байден планируют участвовать в выборах главы государства, которые пройдут в США в ноябре 2024 года. 16 января Трамп набрал большинство голосов на собраниях избирателей-республиканцев (кокусах) в штате Айова. Это было первое в стране голосование по выборам кандидата в президенты от Республиканской партии. В результате подсчета более 95% голосов Трамп получил 55,8%, губернатор Флориды Рон Десантис — 23,1%, бывший постпред США при ООН Никки Хейли — 20,8%. Еще 8,3% набрал Вивек Рамасвами, который затем объявил, что выбывает из гонки, и выразил поддержку Трампу.