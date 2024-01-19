Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Виталий Хоценко встретился с семьёй участника СВО в Полтавском районе

Сегодня во время рабочей поездки в Полтавский район Омской области губернатор навестил семью участника СВО, чтобы узнать, какая необходима помощь и поддержка.
Источник: правительство Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко совершил рабочую поездку в Полтавский район и навестил семью участника СВО.

Уроженец Воронцовки Артём Сапарбаев — участник спецоперации. Сейчас он находится в родном селе на реабилитации после ранения.

У Артёма и его супруги четверо детей.

Омич окончил Омский областной колледж культуры и искусств. До мобилизации в сентябре 2022 года работал хормейстером в Полтавском культурно-досуговом центре «Русь». В зоне СВО возглавлял десантно-штурмовой взвод. Получил ранение и теперь восстанавливается в родных краях.

«Сейчас у нас в Омской области действует очень широкий спектр мер поддержки для наших защитников и их семей, который продолжим увеличивать», — сказал Виталий Хоценко, беседуя с бойцом и его семьёй.