Сопредседателем в ОКК от Молдовы утвержден Сергей Головач

ТИРАСПОЛЬ, 19 янв — Sputnik. На первом в наступившем году заседании Объединенной контрольной комиссии (ОКК), которое прошло в четверг, был принят годовой план мероприятий миротворцев, а также утвержден сопредседатель в ОКК от Молдовы.
Глава Приднестровской делегации Олег Беляков подчеркнул, что прошедшие праздники прошли спокойно и без инцидентов. Обострений и осложнений в Зоне безопасности не было.
«Нам удалось принять плановые мероприятия деятельности наших миротворцев на 2024 год. В них входят совместные действия трех воинских контингентов — России, Молдовы и Приднестровья», — рассказал он журналистам.
Сопредседатель ОКК от России Александр Андреев добавил, что у членов комиссии также большие планы на этот год. Им предстоит обсудить не подписанные ранее доклады, которых накопилось немало.
«У нас очень объемная повестка. Большую часть ее составляют нерассмотренные доклады, которые накопились… Это будет наша первоочередная задача — по этим вопросам принять совместное консенсусное решение», — сказал глава российской делегации.
На этом же заседании ОКК сопредседателем от Молдовы был утвержден Сергей Головач.
Официальное назначение главы молдавской делегации в ОКК придаст новый импульс ее работе, такое мнение высказал сопредседатель ОКК от России Александр Андреев.
«Хочу поздравить Сергея Ильича с назначением, выразить надежду, что это придаст импульс нашей работе, повысит ее эффективность», — сказал он.
Сопредседатель от Приднестровья Олег Беляков выразил надежду на то, что теперь отношения сторон в составе ОКК получат больше взаимопонимания.
«Наши взаимоотношения начнут строиться более логично, с большей степенью взаимопонимания, и мы сможем урегулировать тем или иным способом все сложные вопросы в ЗБ в рамках отношений конфликтующих сторон», — отметил Беляков.
Сергей Головач много лет является членом ОКК. Около года исполнял обязанности главы делегации Молдовы.
«С сегодняшнего дня делегация РМ в ОКК работает в полном составе. Это хороший шаг к тому, чтобы мы возобновили работу всех структур и всех соответствующих групп в рамках ОКК», — добавил он.
Молдавская делегация в ОКК распространила заявление по поводу тренировки российских миротворцев 22 декабря прошлого года. Ее провели на территории, входящей в Зону безопасности, а именно — на постах Совместных миротворческих сил с применением военной техники и оружия. Это, как отмечается в документе, вызвало тревогу у проживающих поблизости граждан.
Представители делегации Молдовы призвали стороны миротворческой операции воздержаться от практических тренировок вне территории постоянной дислокации миротворческих контингентов.
«Все подобного рода мероприятия должны проводиться после их детального обсуждения и принятия соответствующего решения в рамках ОКК. Когда одна из сторон начинает проводить какие-то мероприятия без согласования, это вызывает определенную настороженность как у граждан, так и у членов ОКК. Мы обращаем внимание на то, что в дальнейшем все мероприятия, которые проводят военные, должны быть согласованы между собой, чтобы знали и люди, и все участники миротворческой операции», — сказал журналистам сопредседатель ОКК от Молдовы Сергей Головач.
Помимо Головача, в состав делегации Молдовы официально ввели также Михаила Водэ и Александра Пынзаря.