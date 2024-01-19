Сопредседателем в ОКК от Молдовы утвержден Сергей Головач

«Все подобного рода мероприятия должны проводиться после их детального обсуждения и принятия соответствующего решения в рамках ОКК. Когда одна из сторон начинает проводить какие-то мероприятия без согласования, это вызывает определенную настороженность как у граждан, так и у членов ОКК. Мы обращаем внимание на то, что в дальнейшем все мероприятия, которые проводят военные, должны быть согласованы между собой, чтобы знали и люди, и все участники миротворческой операции», — сказал журналистам сопредседатель ОКК от Молдовы Сергей Головач.