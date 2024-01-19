Казахстан отправит миротворцев в район Голанских высот

«Следует особо отметить направление первого самостоятельного национального миротворческого контингента в количестве 139 военнослужащих со своей военной техникой, вооружением и имуществом в качестве роты резерва в миссию “Силы ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах”», — сказал министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков (цитата по Nur.kz).
Он добавил, что участие в миротворческой миссии позволит ВС страны приобрести необходимые боевые навыки, характерные для миротворческих операций. Для Казахстана, как уточнил министр, это первый случай, когда ООН дает Астане самостоятельную миссию.
Ранее Касым-Жомарт Токаев предложил отправить на участие в добровольческих миссиях до 430 человек — на Ближний Восток, в Судан и Абьее. Развертывание начнется в марте 2024 года. Задачами военных станут патрулирование улиц и контроль соблюдения комендантского часа.
Голанские высоты до 1967 года были частью Сирии. В результате Шестидневной войны район перешел под контроль Израиля. 1973 году Сирия попыталась вернуть Голанские высоты, но потерпела поражение. Включение района в состав еврейского Израиля в 1981 году не было признано международным сообществом.
Петр Бузлаев