Казахстан отправит миротворцев в район Голанских высот

Голанские высоты до 1967 года были частью Сирии. В результате Шестидневной войны район перешел под контроль Израиля. 1973 году Сирия попыталась вернуть Голанские высоты, но потерпела поражение. Включение района в состав еврейского Израиля в 1981 году не было признано международным сообществом.