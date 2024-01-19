Казахстан с 1 марта перейдет на единый часовой пояс

В настоящее время в Казахстане применяются два часовых пояса UTC+5 и UTC+6. Большая часть территории страны, за исключением западных регионов, находится в зоне UTC+6. По мнению ученых, часовый пояс UTC+6 не соответствует естественному солнечному времени, что отрицательно влияет на биологические ритмы и здоровье человека. Эксперты также полагают, что помимо пользы здоровью, установление единого часового пояса устранит временные барьеры между жителями разных регионов республики, улучшит координацию транспортных и других коммуникаций, благоприятно скажется на ведении бизнеса, а также взаимодействии государственных органов и экстренных служб.