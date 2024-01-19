Министр обороны ФРГ отказался «идти ва-банк» в вопросе оружия для Украины

Германия не может «идти ва-банк» в вопросе поставок оружия Украине, поскольку может сама оказаться без защиты. Об этом в интервью Der Tagesspiegel заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. По его словам, к настоящему времени Германия уже передала Украине все, что было возможно, а о передаче крылатых ракет Taurus «пока не может быть и речи». Москва осуждает передачу западного оружия Киеву.