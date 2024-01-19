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Путин сказал: кто начнет выходить на пенсию раньше в России

Президент России Владимир Путин призвал экспертное сообщество пересмотреть условия досрочного выхода на пенсию для медицинских работников, независимо от типа медучреждения, в котором они трудятся.
Источник: KrasnodarMedia.su

Этот вопрос, по его мнению, связан с социальной справедливостью.

В государственных медучреждениях медицинские работники часто работают много часов и без ограничений, включая ночные смены. В то время как владельцы частных клиник имеют возможность более гибко регулировать график работы своих врачей.

Президент поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко вместе с экспертным сообществом разработать балансированное решение, учитывающее вопросы социальной справедливости и законодательные аспекты в области пенсионного обеспечения медицинских работников.

Путин Владимир