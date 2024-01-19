Путин сказал: кто начнет выходить на пенсию раньше в России

Этот вопрос, по его мнению, связан с социальной справедливостью.
В государственных медучреждениях медицинские работники часто работают много часов и без ограничений, включая ночные смены. В то время как владельцы частных клиник имеют возможность более гибко регулировать график работы своих врачей.
Президент поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко вместе с экспертным сообществом разработать балансированное решение, учитывающее вопросы социальной справедливости и законодательные аспекты в области пенсионного обеспечения медицинских работников.