Владимира Путина пригласили посетить Чегдомын в Хабаровском крае

Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем совета директоров ГК «Бамтоннельстрой-Мост» Русланом Байсаровым. На ней обсудили сооружение тоннелей, мостов и других объектов в разных точках страны. Во время разговора Руслан Байсаров пригласил главу государства в Чегдомын, где сейчас идет сбойка второго Дуссе-Алиньского тоннеля.