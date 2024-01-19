Владимира Путина пригласили посетить Чегдомын в Хабаровском крае

Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем совета директоров ГК «Бамтоннельстрой-Мост» Русланом Байсаровым. На ней обсудили сооружение тоннелей, мостов и других объектов в разных точках страны. Во время разговора Руслан Байсаров пригласил главу государства в Чегдомын, где сейчас идет сбойка второго Дуссе-Алиньского тоннеля.
— Наши специалисты под руководством РЖД выдвинулись в город Чегдомын, 940 километров от Хабаровска, для строительства второго Дуссе-Алиньского тоннеля буровзрывным методом, горным методом, в условиях вечной мерзлоты. Владимир Владимирович, вы принимали участие в сбойке второго Байкальского тоннеля. У нас состоится сбойка второго Дуссе-Алиньского тоннеля. Просьба принять участие, — сказал Руслан Байсаров.
Глава государства поблагодарил его за приглашение, но точного ответа пока не дал.
Длина тоннеля составит два километра. Работы осложняются вечной мерзлотой, из-за которой на месте не проходит ни один щит.