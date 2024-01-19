«Нормы свободы слова полностью попираются действующей властью Молдовы»: Союз свободных журналистов обратился к генсеку ООН по поводу десятков закрытых СМИ

МССЖ обратился к генсеку ООН в связи с преследованием СМИ в Молдове.
Международный союз свободных журналистов (МССЖ) направил официальное обращение генеральному секретарь ООН Антониу Гуттеришу, в котором выразил крайнюю обеспокоенность репрессиями в отношении СМИ в Молдове.
По мнению МССЖ, преследование журналистов, телеканалов, редакций электронных порталов
«Международный союз свободных журналистов с сожалением констатирует, что нормы свободы слова, необходимые для построения демократического общества, полностью попираются действующей властью Республики Молдова. В этой стране интенсивность репрессий против СМИ постоянно растет. Если в 2012 году в Молдове был закрыт единственный оппозиционный канал, NIT, то в 2022—2023 годах режим, правящий в Молдове, закрыл ни много ни мало 12 телеканалов, чья редакционная политика шла вразрез с одиозными, а порой и безрассудными заявлениями руководства страны», — гласит обращение МССЖ.
Там же отмечено, что проблема состоит не только в запрете на деятельность СМИ, но и в давлении, которое оказывается на представителей масс-медиа и совершенно не вписывается в постулируемые партией PAS «демократические ценности».