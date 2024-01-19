Молдова примет участие в зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы

В ходе зимней сессии ПАСЕ планирует обсуждение последних событий на Ближнем Востоке, случаев пыток в местах лишения свободы, находящихся в Европе, неправомерного функционирования правовой системы, проблем свободы прессы и безопасности журналистов, глобализации во время кризиса и войны, жестокого обращения с детьми в европейских учреждениях, положение детей на Украине и прочее.