Молдова примет участие в зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы

КИШИНЕВ, 19 янв — Sputnik. Депутаты парламента Молдовы примут участие в зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет
В состав молдавской делегации во главе с Ионом Грозой вошли вице-спикеры законодательного органа Михаил Попшой и Влад Батрынча, депутаты Наталья Давидович и Адела Рэйляну.
В ходе зимней сессии ПАСЕ планирует обсуждение последних событий на Ближнем Востоке, случаев пыток в местах лишения свободы, находящихся в Европе, неправомерного функционирования правовой системы, проблем свободы прессы и безопасности журналистов, глобализации во время кризиса и войны, жестокого обращения с детьми в европейских учреждениях, положение детей на Украине и прочее.
Также на зимней сессии будут избраны новый президент и вице-президенты ПАСЕ, а также комиссар Совета Европы по правам человека.
Молдова является членом Совета Европы с 1995 года.