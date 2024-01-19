Спикер парламента Молдавии одобрил назначение иностранцев на важные посты

«Всегда высказывалась идея пригласить генерального прокурора из Румынии, это требует большого мужества, большой решимости. Когда у вас есть хороший эксперт, и не обязательно из Румынии, — это наше преимущество. Мы должны проявить смекалку и найти нужного человека, и нам повезет, если он уйдет с должности в Брюсселе или Румынии и приедет в Молдавию», — заявил Гросу в эфире телеканала, комментируя информацию об иностранцах на различных государственных должностях в стране.