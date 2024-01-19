Первый зампред Верховного суда Робахон Махмудова освобождена от должности

Ранее занимала должность судьи Верховного суда (до 2008 года), а также председателя суда по уголовным делам Ферганской области. Руководила народной приемной президента Узбекистана по Ферганской области (2017−2020). В январе 2020 года была избрана сенатором, председателем Комитета по вопросам науки, образования и здравоохранения верхней палаты.