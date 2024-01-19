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Первый зампред Верховного суда Робахон Махмудова освобождена от должности

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Первый заместитель председателя Верховного суда Робахон Махмудова была освобождена от занимаемой должности, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Об увольнении Робахон Махмудовой с должности первого заместителя председателя Верховного суда стало известно на очередном пленарном заседании Сената Олий Мажлиса, состоявшемся 19 января.

Она освобождена от занимаемой должности с формулировкой «в связи с переходом на другую работу». Официальной информации о новом месте работы Робахон Махмудовой пока не поступало.

Отметим, что в июле 2020 года Робахон Махмудова была утверждена президентом Узбекистана на должность первого заместителя председателя Верховного суда Узбекистана на 10-летний срок.

Напомним, что Робахон Махмудова была выдвинута Социал-демократической партией Узбекистана «Адолат» кандидатом в президенты на досрочных выборах 9 июля.

Ранее занимала должность судьи Верховного суда (до 2008 года), а также председателя суда по уголовным делам Ферганской области. Руководила народной приемной президента Узбекистана по Ферганской области (2017−2020). В январе 2020 года была избрана сенатором, председателем Комитета по вопросам науки, образования и здравоохранения верхней палаты.