Первый зампред Верховного суда Робахон Махмудова освобождена от должности

Об увольнении Робахон Махмудовой с должности первого заместителя председателя Верховного суда стало известно на очередном пленарном заседании Сената Олий Мажлиса, состоявшемся 19 января.
Она освобождена от занимаемой должности с формулировкой «в связи с переходом на другую работу». Официальной информации о новом месте работы Робахон Махмудовой пока не поступало.
Отметим, что в июле 2020 года Робахон Махмудова была утверждена президентом Узбекистана на должность первого заместителя председателя Верховного суда Узбекистана на 10-летний срок.
Напомним, что Робахон Махмудова была выдвинута Социал-демократической партией Узбекистана «Адолат» кандидатом в президенты на досрочных выборах 9 июля.
Ранее занимала должность судьи Верховного суда (до 2008 года), а также председателя суда по уголовным делам Ферганской области. Руководила народной приемной президента Узбекистана по Ферганской области (2017−2020). В январе 2020 года была избрана сенатором, председателем Комитета по вопросам науки, образования и здравоохранения верхней палаты.