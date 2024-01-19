В омской колонии № 3 вновь сменился руководитель

На этом посту он сменил Валерия Кехтера. Тот, в свою очередь, проработал около года. Кроме того, Кехтер является руководителем лечебно-исправительного учреждения № 2 с августа прошлого года.
Напомним, кадровые перестановки в колонии начались после страшного инцидента, произошедшего прошлым летом. Заключенный колонии взял в заложники 26-летнюю медсестру. Угрожая канцелярским ножом, рецидивист изнасиловал девушку.
Ранее мы писали, что в омском УФСИН сменился руководитель колонии-поселения № 13. Им стал Иван Эртман.