Глава Баганского района НСО Тарасов ушел в отставку из-за участия в СВО

В Новосибирской области глава Баганского района Александр Тарасов ушел в отставку из-за участия в СВО. Об этом сообщила местная газета «Степная нива».
В среду, 17 января, в Баганском районе прошла 30-я сессия районного Совета депутатов, на которой было озвучено решение Александра Тарасова уйти в отставку. Причиной ухода стало участие чиновника в специальной военной операции.
Известно, что на время отсутствия Тарасова исполняющим обязанности главы района была назначена первый заместитель главы администрации Баганского района Лариса Пермякова.
Сейчас врио главы района будет Алексей Воличенко, который ранее работал первым заместителем главы администрации Купинского района.
Сейчас уже объявлен конкурс по отбору кандидатов на должность главы Баганского района. Сам конкурс пройдет 26 марта.
Напомним, что осенью 2022 года Александр Тарасов объявил о своем решении отправиться добровольцем в зону СВО. В начале октября он прибыл в учебный центр НВВКУ, чтобы пройти необходимую подготовку перед отправкой.
Александр Тарасов занял должность главы Баганского района 15 ноября 2021 года. До этого с 2004 года работал в качестве юриста в районной администрации.
Ранее BFM-Новосибирск писал, что в Новосибирске волонтеры Комитета семей воинов Отечества вернули домой бойца СВО.