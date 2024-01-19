Вице-мэр Бубнов: Екатеринбург был близок к чрезвычайной ситуации из-за осадков

«Ситуация была близкой к чрезвычайной, но ничего такого в этом нет. Живем на Урале», — заявил Бубнов. Он напомнил, что с начала сезона в городе выпал 151 мм снега. Это на 15−16% больше годовой нормы. Сезон, по словам Алексея Бубнова, может заканчиваться и в мае.