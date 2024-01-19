Вице-спикер Заксобрания Андрей Панферов сложил полномочия командира «Веги»

Создатель новосибирского добровольческого батальона «Вега» сложил полномочия командира. Об этом он сообщил корреспонденту КП-Новосибирск.
— Да, это правда. Я передал батальон. Мой преемник уже назначен комбатом, — рассказал КП-Новосибирск Андрей Панферов.
По его словам, такое решение было принято по нескольким причинам. Во-первых, Андрею Борисовичу пришлось вплотную заняться вопросами, связанными с его деятельностью в Законодательном собрании. Во-вторых, сейчас решается вопрос о его повышении.
Раскрывать личность нового командира Панферов не стал, но дал ему короткую характеристику.
— Это достойный парень, орденоносец, в этом году ему исполнится 36 лет, — поделился создатель «Веги».