Кто такой Николай Харитонов? Биография кандидата в президенты от КПРФ

Николай Харитонов избирался в Государственную думу первого и второго созывов как член АПР. Однако в 1999 году перед очередными выборами в парламент внутри партии начались разногласия.

Сторонники Харитонова выступали за присоединение АПР к избирательному списку КПРФ. Те, кто поддерживал главу Аграрной партии Михаила Лапшина, напротив, голосовали за независимое участие в выборах. В результате АПР раскололась — большинство решило участвовать в выборах в составе блока «Отечество — Вся Россия», а группа Харитонова заявила о вхождении в блок с Коммунистической партией.

Так что в выборах 1999 года Николай Харитонов участвовал по общефедеральному списку КПРФ и одновременно баллотировался по Барабинскому одномандатному округу Новосибирской области. В Думе он выступал за продолжение сотрудничества АПР с КПРФ, из-за чего в 2000 году членство Харитонова в Центральном совете (ЦС) Аграрной партии было приостановлено.

Через два года Николай Харитонов стал главой Агропромышленного союза России, объединившего прокоммунистические аграрные организации. В 2003 году его сняли с руководящих постов в правлении и ЦС АПР.

