Кто такой Николай Харитонов? Биография кандидата в президенты от КПРФ

27 декабря 2023 года депутат Госдумы от Коммунистической партии России Николай Харитонов подал в Центризбирком документы для участия в предстоящих выборах президента России. Известно, что Харитонов — полковник ФСБ в запасе, в настоящее время является членом президиума ЦК КПРФ и возглавляет комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики в Государственной думе. Выборы 2024 года будут вторыми в карьере Харитонова — впервые он баллотировался в 2004 году и занял второе место. Подробности о взглядах Николая Харитонова, его деятельности в Госдуме и личной жизни — в материале «Ленты.ру».
Образование и начало карьеры
Николай Михайлович Харитонов родился 30 октября 1948 года в селе Резино Усть-Таркского района Новосибирской области. В 1972 году он окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт, а в 1995-м — Академию народного хозяйства при правительстве России.
Имеет степень кандидата экономических наук. В 1999 году Николай Харитонов защитил диссертацию по теме «Аграрная реформа и формирование многоукладной экономики в агропродовольственном комплексе» в Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева.
Также известно, что Николай Харитонов был командиром артиллерийского взвода пограничных войск Советского Союза.
С 1967 года Николай Харитонов работал воспитателем Козинского СПТУ № 3. Окончив вуз, трудился агрономом, управляющим отделением совхоза «Большевик» в Мошковском районе Новосибирской области.
В начале карьеры Николай Харитонов неоднократно избирался депутатом сельского, районного и областного советов народных депутатов в родном регионе. В 1990 году его избрали народным депутатом РСФСР от Новосибирского сельского избирательного округа. В Верховном Совете Российской Федерации Харитонов входил во фракцию «Аграрный союз», был членом комитета по социальному развитию села, аграрным вопросам и продовольствию. Кроме того, Николай Харитонов являлся членом КПСС вплоть до ликвидации партии в 1991 году.
Как указано на сайте партии КПРФ, в 1993 году, в ходе политического кризиса, связанного с противостоянием президента РФ Бориса Ельцина и Верховного Совета, Николай Харитонов был одним из лидеров X внеочередного Съезда народных депутатов РФ на Красной Пресне. Политик выступал за сохранение советской власти. При этом Харитонов «делал все возможное, чтобы решить внутриполитический конфликт бескровно», говорится в источнике.
Также в феврале 1993 года Николай Харитонов принял участие в создании Аграрной партии России (АПР), став заместителем главы партии. Кроме того, Харитонов был назначен руководителем Новосибирской областной организации АПР и председателем Координационного комитета представителей трудовых коллективов агропромышленного комплекса Новосибирской области.
Деятельность в Государственной думе
В 1993 году Николай Харитонов стал депутатом Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации. Политик вошел в комитет по аграрным вопросам. Через год он стал членом президиума координационного совета всероссийского общественного движения «Народный патриотический союз России».
В 1995-м Николай Харитонов вновь был избран в Государственную думу. В том же году он возглавил Аграрную депутатскую группу и вошел в Совет ГД. Позже, в 1999 и 2003 годах, он переизбирался в Госдуму и возглавлял Агропромышленную депутатскую группу.
|Раскол внутри АПР и сотрудничество Харитонова с КПРФ
|Николай Харитонов избирался в Государственную думу первого и второго созывов как член АПР. Однако в 1999 году перед очередными выборами в парламент внутри партии начались разногласия.
Сторонники Харитонова выступали за присоединение АПР к избирательному списку КПРФ. Те, кто поддерживал главу Аграрной партии Михаила Лапшина, напротив, голосовали за независимое участие в выборах. В результате АПР раскололась — большинство решило участвовать в выборах в составе блока «Отечество — Вся Россия», а группа Харитонова заявила о вхождении в блок с Коммунистической партией.
Так что в выборах 1999 года Николай Харитонов участвовал по общефедеральному списку КПРФ и одновременно баллотировался по Барабинскому одномандатному округу Новосибирской области. В Думе он выступал за продолжение сотрудничества АПР с КПРФ, из-за чего в 2000 году членство Харитонова в Центральном совете (ЦС) Аграрной партии было приостановлено.
Через два года Николай Харитонов стал главой Агропромышленного союза России, объединившего прокоммунистические аграрные организации. В 2003 году его сняли с руководящих постов в правлении и ЦС АПР.
В 2003 году Николай Харитонов стал первым заместителем главы комитета ГД по аграрным вопросам.
В июне 2007 года Николай Харитонов заявил о выходе из Аграрной партии России, а уже в 2008-м стал членом Президиума Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации (ЦК КПРФ). Через три года политик возглавил комитет Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. На тот момент Харитонов уже был в составе фракции КПРФ.
В 2021 году, будучи в очередной раз избранным в Государственную думу, Николай Харитонов также возглавил комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики.
За годы карьеры в Госдуме Николай Харитонов стал инициатором более 100 законопроектов, большинство из которых направлены на развитие регионов и социальную поддержку населения.
Николай Харитонов является заслуженным работником физической культуры и заслуженным работником сельского хозяйства. За годы работы неоднократно был представлен к наградам. В том числе Харитонов имеет орден Александра Невского, орден Дружбы и медаль «За трудовую доблесть». Деятельность политика отмечена знаками отличия «За заслуги перед Новосибирской областью», «За заслуги в развитии Дальнего Востока» и рядом других наград.
Выдвижение Харитонова на выборах-2024
9 января 2024 года Центризбирком зарегистрировал Николая Харитонова в качестве кандидата на пост президента РФ. В ответ на поздравления главы ЦИК Эллы Памфиловой кандидат от КПРФ поблагодарил «родную партию» и выразил уверенность в том, что предстоящая кампания поспособствует объединению россиян и даст импульс к трудовым успехам.
В этот же день штаб Харитонова утвердил основные пункты его предвыборной программы и план первых мероприятий. Сам кандидат подчеркнул, что его предвыборная программа пройдет под лозунгом:
Поиграли в капитализм — и хватит!
В числе мероприятий на январь Николай Харитонов запланировал посетить Хабаровск, Поволжье и ряд других регионов. Также кандидат от КПРФ намерен посетить мероприятия, посвященные 100-летию со дня кончины Владимира Ленина, которые пройдут в Москве. Кроме того, почти каждый день Харитонов планирует проводить встречи с избирателями.
Взгляды Николая Харитонова
Николай Харитонов, как и многие другие члены КПРФ, несколько раз высказывался против пенсионной реформы, начатой в 2019 году. В том числе Харитонов утверждал, что перемены не должны коснуться Дальнего Востока.
По словам политика, после поднятия пенсионного возраста многие жители покинули северные регионы страны. Харитонов подчеркнул, что Дальневосточный федеральный округ (ДФО) — особая территория с непростыми климатическими условиями.
Для того чтобы люди туда приезжали и оставались, нужна особая мотивация. Одним из ее элементов мог бы стать пересмотр параметров пенсионной системы.
В итоге Харитонов предложил снизить пенсионный возраст до прежнего уровня — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Санкции ЕС и США
За свою позицию в отношении действий РФ на территории Украины Николай Харитонов находится под санкциями США, Евросоюза и ряда других государств.
Под какими санкциями находится Николай Харитонов:
- с 23 февраля 2022 года — в санкционном списке ЕС;
- с 24 февраля 2022 года — в санкционном списке Канады;
- с 24 марта 2022 года — в санкционном списке США.
По тем же основаниям в отношении Харитонова действуют санкции в Швейцарии, Великобритании, Японии, Австралии, Новой Зеландии и Украине.
Личная жизнь Николая Харитонова
Известно, что Николай Харитонов женат. Его супруга, Нина Харитонова, также училась в сельскохозяйственном институте, получив специальность зоотехника. Сначала она работала по специальности в совхозе, но позже окончила экономические курсы и перешла в бухгалтерию.
У пары четыре дочери, две внучки и один внук.
В свободное время Николай Харитонов занимается спортом. В 1994 году он стал одним из инициаторов создания футбольной команды Госдумы. Также в числе его хобби — охота.
Юлия Козинцева