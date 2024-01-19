В Омской области запустили проект «Команда Президента»

Сегодня, 19 января, мероприятия прошли в трёх муниципальных районах: Любинском, Кормиловском и Марьяновском. Были созданы выездные бригады, которые включают представителей органов власти, регионального отделения партии «Единая Россия», отделения Общероссийского народного фронта, волонтёров, выдающих спортсменов и творческие коллективы.
Сами бригады передвигаются на специальном транспорте, в их числе — флюорографы и передвижные пункты здоровья. Для омичей, которые постоянно проживают в муниципальных районах, был организован консультативный приём бригадой специалистов из бюджетных учреждений здравоохранения региона, в том числе приём узких специалистов, таких как кардиологов, онкологов и педиатров.
В ходе выездного мероприятия жители могут сдать экспресс-анализы, принять участие в автограф-сессиях, зачётах по ГТО, а также насладиться концертом «Моя семья — моя Россия» и интерактивными играми.
В рамках проекта также организована помощь в уборке снега в домах одиноких пенсионеров и семьях участников СВО. Кроме того, проводятся и консультации по проблемным вопросам омичей.