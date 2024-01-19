В Омской области запустили проект «Команда Президента»

Сами бригады передвигаются на специальном транспорте, в их числе — флюорографы и передвижные пункты здоровья. Для омичей, которые постоянно проживают в муниципальных районах, был организован консультативный приём бригадой специалистов из бюджетных учреждений здравоохранения региона, в том числе приём узких специалистов, таких как кардиологов, онкологов и педиатров.