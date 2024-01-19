Четыре человека стали доверенными лицами Владимира Путина в Новосибирской области

В президентской избирательной кампании на этот момент участвуют 11 человек, 8 из них выдвинуты политическими партиями, 3 — самовыдвиженцы.
По закону самовыдвиженцам необходимо собрать не менее 300 тыс. подписей.
16 января в «Единой России» прошел единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты на выборах 2024 года. В течение дня на базе всех 44 местных отделений партии, в региональном исполкоме и штабе общественной поддержки в Новосибирской области был собраны тысячи подписей. Отметим, сбор подписей в поддержку Владимира Путина в качестве кандидата на пост президента РФ продлится до 21 января. Выборы главы государства состоятся