Четыре человека стали доверенными лицами Владимира Путина в Новосибирской области

16 января в «Единой России» прошел единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты на выборах 2024 года. В течение дня на базе всех 44 местных отделений партии, в региональном исполкоме и штабе общественной поддержки в Новосибирской области был собраны тысячи подписей. Отметим, сбор подписей в поддержку Владимира Путина в качестве кандидата на пост президента РФ продлится до 21 января. Выборы главы государства состоятся 15—17 марта . Это будут первые трехдневные выборы президента РФ. Крайний срок сдачи подписей в Центризбирком — 31 января.