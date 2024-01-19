ЦИК инициировала дела в отношении 19 партий из-за отчетов о финансировании

КИШИНЕВ, 19 янв — Sputnik. Только 42 из 61 партии в Молдове подали вовремя отчеты о финансовом управлении во второй половине 2023 года. Напомним, документы нужно было отправить в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) до 15 января 2024-го через систему «Финансовый контроль».
По информации ЦИК, отчеты в указанный срок были получены только от 42 партий. При этом три партии предоставили необходимые документы только на бумажных носителях, а не через систему «Финансовый контроль».
Еще два политформирования внесли данные в систему, но сделали это позже установленного лимита времени.
Также еще четыре политобразования на данный момент находятся в процессе внесения данных в «Финансовый контроль» и подписания отчетов ответственными лицами.
Другие 14 политических партий не выполнили своих обязательств по предоставлению финансовых отчетов.
Таким образом, за несвоевременное предоставление или отсутствие отчетов о финансовом управлении ЦИК инициировала 19 исков о нарушениях в отношении политических партий, которые не выполнили положения закона о финансовой отчетности за второй семестр 2023 года", — заявили в комиссии.
В соответствии с положениями Кодекса о правонарушениях нарушители могут получить предупреждения или штрафы в размере от 120 до 400 условных единиц.