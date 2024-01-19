В Молдове может появиться ещё одно министерство: По словам спикера Игоря Гросу, его возглавит «некто», хорошо разбирающийся в евроинтеграции

— Это будет некто, кто до сих пор участвовал в процессе получения статуса страны-кандидата. Это известный человек, и было бы хорошо, чтобы его имя назвало правительство, и думаю, что в ближайшее время это будет сделано, — уточнил Игорь Гросу.