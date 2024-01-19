В Молдове может появиться ещё одно министерство: По словам спикера Игоря Гросу, его возглавит «некто», хорошо разбирающийся в евроинтеграции

PAS хочет создать Министерство европейской интеграции Молдовы.
Игорь Гросу не исключает идею создания нового министерства, прерогативой которого будет европейская интеграция Молдовы. Спикер говорит, что его возглавит известный человек, хорошо знакомый с процессом вступления в ЕС, сообщает t.me/aifmd со ссылкой на IPN.
— Это будет некто, кто до сих пор участвовал в процессе получения статуса страны-кандидата. Это известный человек, и было бы хорошо, чтобы его имя назвало правительство, и думаю, что в ближайшее время это будет сделано, — уточнил Игорь Гросу.