Спикер парламента Грузии: ждем извинений от президентов Молдовы и Украины

КИШИНЕВ, 19 янв — Sputnik. Тбилиси ждет извинений от президентов Украины и Молдовы Владимира Зеленского и Майи Санду за их слова о ненадлежащем содержании Михаила Саакашвили в заключении. Об этом заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.
«Сегодня мы узнали, что президент Зеленский, президент Санду и депутаты Европарламента лгали, когда обвиняли Грузию в пытках Саакашвили. Сегодня мы узнали, что многие западные политики опозорились перед Грузией и грузинским народом. Поэтому мы ожидаем, что эти люди принесут извинения», — цитирует Sputnik Грузия заявление, сделанное Папуашвили на местном телеканале.
Ранее Европейский комитет против пыток заявил, что не нашел нарушений в содержании экс-президента Грузии в клинике.
«В анамнезе у Саакашвили были тяжелые отношения с персоналом клиники и поведение, которое можно интерпретировать как форму членовредительства, например, отказ принимать пищу, предлагаемую клиникой, и следовать некоторым предлагаемым методам лечения», — говорится в заявлении.