Спикер парламента Грузии: ждем извинений от президентов Молдовы и Украины

«Сегодня мы узнали, что президент Зеленский, президент Санду и депутаты Европарламента лгали, когда обвиняли Грузию в пытках Саакашвили. Сегодня мы узнали, что многие западные политики опозорились перед Грузией и грузинским народом. Поэтому мы ожидаем, что эти люди принесут извинения», — цитирует Sputnik Грузия заявление, сделанное Папуашвили на местном телеканале.