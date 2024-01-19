Парламент ФРГ утвердил законопроект об упрощении получения гражданства

Три правящие партии утвердили законопроект еще летом. Он подразумевает, что все люди, которые уже прожили в стране несколько лет, работали и платили в ней налоги, могут стать гражданами Германии в упрощенном порядке.

Вместо восьми лет, как было до сих пор, получить гражданство можно будет после пяти лет проживания в ФРГ, а в случае «особых интеграционных достижений» это будет возможно даже через три года.