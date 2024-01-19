Токаев угостил гендиректора FAO плодами алматинского апорта

Об этом пишет Акорда.
Глава государства также рассказал о приоритетах нашей страны в качестве председателя Международного фонда спасения Арала и Исламской организации по продовольственной безопасности.
Касым-Жомарт Токаев призвал FAO поддержать разработку проектов по мелиорации земель в Аральском бассейне и управлению водными ресурсами. Он также предложил создать субрегиональное отделение Организации для Центральной Азии в Казахстане.
Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации отметил значительную роль Казахстана в обеспечении глобальной продовольственной безопасности и оказании гуманитарной помощи не только в регионе, но и в целом по миру.
В завершение президент поблагодарил главу ФАО за содержательную беседу и пригласил его принять участие в предстоящем Международном форуме Астана.
Касым-Жомарт Токаев также оставил памятную запись в Книге почетных гостей.