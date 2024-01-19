Токаев угостил гендиректора FAO плодами алматинского апорта

«Казахстан широко известен как родина яблок. Яблоки сорта апорт растут в окрестностях Алматы — крупнейшего мегаполиса нашей страны. Мы намерены совместными усилиями вывести этот сорт на мировые рынки. Я рассчитываю на Вашу личную поддержку в продвижении этой инициативы», — сказал президент.