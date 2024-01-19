Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Токаев угостил гендиректора FAO плодами алматинского апорта

Во время встречи с генеральным директором FAO Цюй Дунъюем глава государства Касым-Жомарт Токаев представил плоды алматинского апорта, сообщает Zakon.kz.
Токаев угостил гендиректора FAO плодами алматинского апорта
Источник: Акорда

Об этом пишет Акорда.

«Казахстан широко известен как родина яблок. Яблоки сорта апорт растут в окрестностях Алматы — крупнейшего мегаполиса нашей страны. Мы намерены совместными усилиями вывести этот сорт на мировые рынки. Я рассчитываю на Вашу личную поддержку в продвижении этой инициативы», — сказал президент.

Глава государства также рассказал о приоритетах нашей страны в качестве председателя Международного фонда спасения Арала и Исламской организации по продовольственной безопасности.

Касым-Жомарт Токаев призвал FAO поддержать разработку проектов по мелиорации земель в Аральском бассейне и управлению водными ресурсами. Он также предложил создать субрегиональное отделение Организации для Центральной Азии в Казахстане.

Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации отметил значительную роль Казахстана в обеспечении глобальной продовольственной безопасности и оказании гуманитарной помощи не только в регионе, но и в целом по миру.

В завершение президент поблагодарил главу ФАО за содержательную беседу и пригласил его принять участие в предстоящем Международном форуме Астана.

Касым-Жомарт Токаев также оставил памятную запись в Книге почетных гостей.