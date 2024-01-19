ЕС подтвердил намерение ввести новые санкции против России к 24 февраля

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Евросоюз начал обсуждение 13-го пакета санкций против РФ, который может включать новые торговые ограничения и расширение санкционных списков. По информации агентства, возможные санкции, которые планируется принять к 24 февраля, обсуждались в среду на встрече послов стран блока. Речь шла о расширении санкционных списков, дополнительных торговых ограничениях, а также о мерах по борьбе с обходом санкций со стороны РФ.