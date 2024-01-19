Лукашенко назвал последствия появления ядерного оружия в Белоруссии

«Как только в Беларуси появилось ядерное оружие, все крылья опустили. И соседи, ошалевшие наши, и другие. Хотя не дай Бог не только мне, но и новому поколению политиков думать о применении этого ядерного оружия. Это страшное оружие», — заявил Лукашенко во время общения с коллективом предприятия «Белджи» в Минской области. Его слова приводит пресс-служба президента.
По ее данным, глава государства в плане решения вопросов безопасности особо отметил сотрудничество с Россией. Подчеркивается, что «Беларусь ранее получила от России ракетные комплексы “Искандер”, развивает собственный военно-промышленный сектор, сохранив научные и производственные школы, оставшиеся еще со времен СССР». «Все это является дополнительным фактором сдерживания», — приводятся в сообщении слова президента.
«Надо сказать спасибо россиянам: они нам здорово помогли в прошлом году. Я даже не говорю тут о ядерном оружии, которое всех поставило на место… Мы у россиян, за их деньги, — правда, мы платим им по другим счетам, — получили такие комплексы, как “Искандер”. Особо опасное оружие… Я подписал указ, как применять это оружие. Его можно применить только с согласия президента. Там министр обороны, начальник генерального штаба задействован. У каждого свои функции… Ядерное оружие — еще сложнее в применении», — сказал Лукашенко. Фрагмент его общения с сотрудниками предприятия опубликовал близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул Первого». «Мы получили много боеприпасов, ракет прежде всего», — добавил Лукашенко.
Президент России Владимир Путин в марте заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Российский лидер подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе. В июне президент России сообщил, что в соответствии с белорусско-российскими планами первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии, до конца года планы будут реализованы полностью. В декабре Лукашенко сообщил журналистам, что все российское тактическое ядерное оружие, о котором договорились две страны, доставлено в республику, находится «на местах, в хорошем состоянии», военные обучаются ежедневно.