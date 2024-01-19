Лукашенко назвал последствия появления ядерного оружия в Белоруссии

«Надо сказать спасибо россиянам: они нам здорово помогли в прошлом году. Я даже не говорю тут о ядерном оружии, которое всех поставило на место… Мы у россиян, за их деньги, — правда, мы платим им по другим счетам, — получили такие комплексы, как “Искандер”. Особо опасное оружие… Я подписал указ, как применять это оружие. Его можно применить только с согласия президента. Там министр обороны, начальник генерального штаба задействован. У каждого свои функции… Ядерное оружие — еще сложнее в применении», — сказал Лукашенко. Фрагмент его общения с сотрудниками предприятия опубликовал близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул Первого». «Мы получили много боеприпасов, ракет прежде всего», — добавил Лукашенко.