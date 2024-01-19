МИД заявил послу Франции, что гибель его сограждан в Харькове на совести Парижа

Французское внешнеполитическое ведомство, несмотря на множество свидетельств присутствия своих граждан в рядах ВСУ, попыталось откреститься от соотечественников. В Париже информацию об уничтожении десятков французов в Харькове назвали «грубой манипуляцией». В министерстве сообщили, что «у Франции нет наемников ни на Украине, ни где бы то ни было еще».