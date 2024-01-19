Президент Молдовы встретилась с верховным комиссаром ООН по делам беженцев

В ходе встречи Санду выразила благодарность за поддержку, оказанную организацией Республике Молдова в преодолении кризиса, связанного с беженцами, передает пресс-служба главы государства.
Санду также подчеркнула важность интеграции граждан Украины в молдавское общество, в том числе на рынке труда и системе образования.
По словам Гранди, кризис, связанный с беженцами все еще не закончен и Молдова в этом плане нуждается в сильной международной поддержке.
Он также посетил совместно с министром внутренних дел Молдовы Адрианом Ефросом один из восьми центров, входящих в программу денежной помощи Cash Enrolment Center, расположенный в Кишиневе.