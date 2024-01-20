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Олеся Стамате покинет пост председателя юридической комиссии парламента

КИШИНЕВ, 19 янв — Sputnik. Депутат от партии «Действие и солидарность» (PAS) Олеся Стамате заявила, что с 1 февраля покинет пост председателя парламентской юридической комиссии по правовым вопросам, назначениям и иммунитету.
Олеся Стамате покинет пост председателя юридической комиссии парламента
Источник: Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova

По словам Стамате, она больше будет заниматься организационными вопросами и будет работать только над законотворчеством, что позволит ей «уделять больше внимания семье и детям».

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу в ответ на заявление, опубликованное Стамате в соцсети отметил, что получил ее заявление об уходе с поста юридической комиссии еще 16 января. Он также пообещал на следующей неделе дать боле подробную информацию о том, как будет работать законодательный орган в 2024 году.

Первое заседание в рамках весенней сессии парламента Молдовы состоится 1 февраля.