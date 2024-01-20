Олеся Стамате покинет пост председателя юридической комиссии парламента

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу в ответ на заявление, опубликованное Стамате в соцсети отметил, что получил ее заявление об уходе с поста юридической комиссии еще 16 января. Он также пообещал на следующей неделе дать боле подробную информацию о том, как будет работать законодательный орган в 2024 году.