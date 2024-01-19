Россия планирует внедрить цифровые профили мигрантов в 2024 году

Систему цифрового профиля планируют внедрить до конца 2024 года. Профиль должен объединить данные миграционного учета, содержащиеся в различных ведомственных системах по каждому иностранному гражданину. Для создания такой системы потребуется совместная работа МВД, ФСБ, Минэкономики, Минобрнауки и Минцифры. Разработка системы должна завершится к 10 декабря.
По мнению правительства, подобное решение позволит обеспечить достоверное подтверждение личности иностранцев, прибывающих в страну. Также с помощью системы иностранцы смогут уведомлять о намерении приехать в Россию и пользоваться «Госуслугами».
В документе указано, что в концепции миграционной политики с 2024 по 2025 год введен обязательный консульский учет россиян, проживающих за границей, пишет РБК. Ввести эту норму предполагается до 20 июня 2025 года. С помощью этой меры планируется определить понятие «гражданин, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации» и конкретизировать правовой статус такой группы лиц.
Концепция государственной политики на 2019−2025 годы была утверждена указом президента России Владимиром Путиным в 2018 году. В 2023 году концепция была актуализирована.