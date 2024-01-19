Россия планирует внедрить цифровые профили мигрантов в 2024 году

Правительство России утвердило план концепции миграционной политики с 2024 по 2025 год, сообщает ТАСС со ссылкой на документ правительства. Согласно ему, в 2024 году в России создадут цифровые профили мигрантов. Также правительство намерено ввести обязательный консульский учет для россиян за рубежом, сообщает РБК. На официальном сайте правительства документ с планом мероприятий пока не опубликован.